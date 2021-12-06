Украина начала строить завод по изготовлению военных беспилотников

Oб этом объявил президент Владимир Зеленский, выступая по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил. Ранее Минобороны сообщало о переговорах с Анкарой, в ходе которых обсуждалась возможность производства турецких беспилотников на своей территории.

По данным агентства Bloomberg, Киев закупил уже десятки аппаратов – больше, чем сообщалось официально.

