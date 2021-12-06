В Ростовской области завершили расследование дела о хищении деталей так называемого самолета «Судного дня»

По версии следствия, обвиняемый, житель Таганрога, в декабре прошлого года смог пробраться на тщательно охраняемый аэродром, через аварийную дверь проникнуть на борт и украсть радиостанционные блоки на сумму 2,5 миллиона рублей.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката, обвинение основано на показаниях засекреченного свидетеля и следах ДНК на ручке люка самолета. Фигурант дела вину не признает.

ИЛ-80 предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления Вооруженными силами в условиях полномасштабной ядерной войны.

