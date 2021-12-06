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21:01, 06 декабря 2021

В Кремле назвали истерикой сообщения в прессе о возможных санкциях против окружения Владимира Путина

Сегодня телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила об ограничительных мерах, которые США рассматривают для предотвращения российского вторжения на Украину. Среди прочего утверждается, что Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT
Уже завтра вечером планируются переговоры по видеосвязи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.



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