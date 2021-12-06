Владимир Путин дал бортпроводникам право применять спецсредства против авиадебоширов

Изменения, которые вносятся в Воздушный кодекс, опубликованы на официальном портале правовой информации. Авторы законопроекта отмечали, что случаи нападения на экипаж и пассажиров в России происходят регулярно, поэтому бортпроводникам нужны дополнительные полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на возможные угрозы.

Список спецсредств, которые можно будет применять должно утвердить правительство.

