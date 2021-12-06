Об этом сообщает международное движение Транспэренси Интернешнл, признанное иностранным агентом. Организация, исследующая уровень коррупции по всему миру, с помощью данных базы «Декларатор» выяснила, что медианный доход чиновников 82 тысячи рублей в месяц, а в целом граждан 27 тысяч.
При этом лидером по разрыву доходов стала Тыва, где представители власти официально зарабатывают в семь раз выше, чем обычные россияне, а наименьший разрыв, — в два раза – показали Белгородская и Калужская области.
Средний доход чиновников оказался в три раза выше среднего дохода остальных россиян
Об этом сообщает международное движение Транспэренси Интернешнл, признанное иностранным агентом. Организация, исследующая уровень коррупции по всему миру, с помощью данных базы «Декларатор» выяснила, что медианный доход чиновников 82 тысячи рублей в месяц, а в целом граждан 27 тысяч.