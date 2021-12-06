ЕСПЧ запретил высылать в Белоруссию попавших в Польшу мигрантов

С конца лета Европейский суд по правам человека рассмотрел в общей сложности полсотни ходатайств. Большая часть из них была подана против польских властей. В результате суд постановил оставить заявителей на территории европейской страны.

В ноябре на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис. Там собрались несколько тысяч беженцев, которые разбили палаточный лагерь и несколько раз пытались прорваться в Польшу через проволочные заграждения.