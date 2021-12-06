Как пишет сетевое издание «47 Ньюз», этой ночью камеры запечатлели двух зверей рядом с коттеджами в Тихвинском районе. По словам местных властей, они наведываются сюда второй год. В конце ноября стая волков разодрала собаку.
В Ленинградской области охотникам разрешили отстреливать волков, которых заметили рядом с жилыми домами
Как пишет сетевое издание «47 Ньюз», этой ночью камеры запечатлели двух зверей рядом с коттеджами в Тихвинском районе. По словам местных властей, они наведываются сюда второй год. В конце ноября стая волков разодрала собаку.