Европейские поставщики автомобилей предупредили о сокращении полумиллиона рабочих мест в случае отказа от ДВС

Европейские поставщики автомобилей предупредили о сокращении полумиллиона рабочих мест в случае отказа от двигателей внутреннего сгорания. Это произойдет, если Европейский Союз продолжит придерживаться плана, согласно которому у 2035 году будет запрещена эксплуатация таких машин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Участники рынка отмечают, что сейчас европейский автопром обеспечивает работой примерно 5% всех сотрудников, занятых в промышленном секторе. Из них больше половины работают на предприятиях, выпускающих автокомпоненты.