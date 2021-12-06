Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры

Как пишет газета РБК, речь идет о центрах, сфокусированных на сельском хозяйстве, нефти и газе, золоте и драгоценных металлах и на прочих отраслях.

Этим летом министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько научно-промышленных центров с населением до миллиона человек. Он также выступал за создание в этой части страны отраслевых кластеров.

