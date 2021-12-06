Из европейских подземных хранилищ выкачали около четверти от общего объема газа

Речь идет о топливе, закаченном в этом году. – сообщается в Telegram канале «Газпрома». В конце октября компания получила поручение российского президента после завершения закачки в российские хранилища заняться увеличением запасов в Европе, где обострился энергетический кризис.

В ноябре отбор газа из подземных хранилищ в ЕС составил почти 12 миллиардов кубометров. Это самый высокий показатель за 10 лет, что ведутся наблюдения.