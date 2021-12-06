По данным источников телеканала CNN, ограничения могут коснуться близкого окружения Владимира Путина и российских энергетических компаний. Кроме того, идет речь об отключении страны от международной банковской системы SWIFT.
Уже завтра Владимир Путин и Джо Байден планируют провести переговоры по видеосвязи. Она запланирована на вечер.
США изучают возможность введения санкций для сдерживания российского вторжения на Украину
По данным источников телеканала CNN, ограничения могут коснуться близкого окружения Владимира Путина и российских энергетических компаний. Кроме того, идет речь об отключении страны от международной банковской системы SWIFT.