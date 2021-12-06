США изучают возможность введения санкций для сдерживания российского вторжения на Украину

По данным источников телеканала CNN, ограничения могут коснуться близкого окружения Владимира Путина и российских энергетических компаний. Кроме того, идет речь об отключении страны от международной банковской системы SWIFT.

Уже завтра Владимир Путин и Джо Байден планируют провести переговоры по видеосвязи. Она запланирована на вечер.