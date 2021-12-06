Иранский самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя

Пассажирский лайнер направлялся из Шираза в Маскат, однако уже через несколько минут после взлета он был вынужден вернуться в аэропорт, — передает телеканал Ирби. О жертвах и пострадавших ничего не говорится. Что стало причиной ЧП, также пока неизвестно.

