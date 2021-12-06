Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

Артистка дышит сама. Ее состояние стабилизируется с каждым днем, а полученные травмы постепенно заживают, — утверждается в Instagram-аккаунте Хлебниковой.

18-го ноября в московской квартире певицы произошел пожар. В экстренных службах агентству ТАСС сообщили, что возгорание началось с кровати – Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой. Помимо артистки пострадал еще один человек, о его состоянии ничего не сообщается.