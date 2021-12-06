Суд признал законным включение телеканала «Дождь» в список СМИ-иноагентов

При этом решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, — передает агентство ТАСС.

«Дождь*» внесли в реестр в конце августа. По данным Министерства юстиции, телеканал систематически распространял материалы СМИ-иноагентво, а также получал деньги от Европарламента и опосредованное иностранное финансирование через российские фонды. При этом руководство «Дождя*» пояснило, что средства, о которых идет речь, пошил на благотворительные и культурные проекты.



* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.