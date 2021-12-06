Следователи назвали причиной пожара в Валдайской колонии поджог

По предварительным данным, как сообщает агентство Интерфакс, один из осужденных в своей камере поджег матрас. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали. О возгорании в штрафном изоляторе колонии общего режима №4 этим утром сообщала пресс-секретарь ФСИН по Новгородской области Екатерина Залесская

Сейчас пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивают как тяжелое.

