В Таганроге передали в суд дело о краже деталей с лайнера Ил-80, известного как «самолет Судного дня»

В преступлении обвиняют 36-летнего местного жителя.

Следствие считает, что безработный Жора Хачунц вместе с еще несколькими лицами смог в декабре прошлого года пробраться на тщательно охраняемый аэродром, где находился Ил-80. Это лайнер, который был разработан в конце 1980-х годов для эвакуации высшего военного руководства страны в условиях полномасштабной ядерной войны. Как пишет газета «Коммерсантъ», год назад «самолет Судного дня» был доставлен на аэродром в Таганроге для работ по модернизации, однако из него пропало около 40 радиостанционных блоков.

Позднее местного жителя Жору Хачунца задержали за управление автомобилем без прав и поместили в спецприемник на 10 суток, а после ему сообщили, что он стал обвиняемым по делу о краже деталей. Около года он находится в СИЗО. Свою вину Хачунц не признает, не верит в его причастность и жена. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, утверждает, что в материалах дела лишь два доказательства – показания засекреченного свидетеля и результаты экспертизы, которая обнаружила ДНК Хачунца на ручке аварийного люка. Однако юрист утверждает, что сами следы не могут говорить о том, что обвиняемый лично трогал предмет.

В Кремле, комментируя инцидент с кражей деталей с лайнера Ил-80, говорили, что примут меры, чтобы этого больше не повторялось. Всего в России 4 «самолета Судного дня».