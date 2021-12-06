Суточный рекорд минимальной температуры установлен сегодня в Петербурге

Температура воздуха шестого декабря упала ниже двадцати градусов впервые за сто двадцать восемь лет.

Минувшей ночью температура воздуха в Петербурге опустилась до минус двадцати четырёх градусов, об этом сообщает Гидрометцентр. А уже утром петербуржцы ощутили на себе мороз, которого в этот день не было в городе с тысяча восемьсот девяносто третьего года. Не все оказались готовы к таким холодам. Жители нескольких районов Ленинградской области встретили рекордно низкие температуры без отопления. Так, во Всеволожском районе городе Мурино из-за проблем в работе на подстанции люди остались без отопления и электричества. Устранить поломку и вернуть тепло в квартиры местные власти смогли только через четыре часа. Отмечу, что вчера в Ленинградской области без электричества остались жители двух городов и трёх посёлков. Властям потребовалось несколько часов, чтобы устранить поломки.

По примерным подсчётам журналистов, массовый блэкаут в Петербурге и области оставил без электричества больше тридцати тысяч человек.