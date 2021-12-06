Большинство россиян назвали недопустимыми шутки над Церковью

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, так ответили 80% опрошенных. 70% считают, что шутить нельзя над национальными особенностями и традициями и над историей страны. 90% назвали недопустимыми шутки над особенностями здоровья других людей.

При этом россияне полагают, что объектами для юмористов вполне могут быть темы отношений с начальством и отношений в семье, а также экономические и социальные проблемы России.

В вопросе о том, можно ли шутить над президентом Владимиром Путиным, респонденты разделились поровну.