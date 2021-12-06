В столичном метро машинист поезда потерял сознание

Как сообщает агентство РИА Новости инцидент произошел на станции Мякинино. Состав был задержан на несколько минут, пока на место машиниста не прибыл его сменщик. В пресс-службе метрополитена подтвердили, что сотрудник подземки почувствовал себя плохо, отметив при этом, что перед началом смены он прошел плановый осмотр и не жаловался на здоровье.

В метро подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало.

