Индия договорилась с Россией о производстве на своей территории автомата Калашникова

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству рассказали, что речь идет о производстве свыше 600 тысяч единиц оружия. В Индии выбирали из нескольких моделей и остановились на АК-203, которая ни в одной другой стране по лицензии не производится.

Москва и Дели также договорились стимулировать совместное изготовление в Индии запасных частей для вооружения, произведенного в России.

Сегодня президент Владимир путин встречается с индийским премьером Нарендрой Моди