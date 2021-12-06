Следователи закончили допрос депутата Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте

Пока представителю КПРФ предъявлять обвинение не стали, — передает агентство ТАСС. На другие вопросы ни сам депутат, ни его адвокат, отвечать не стали, сославшись на подписку о неразглашении.

На позапрошлой неделе Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. По данным следствия, в конце октября он, не имея на то разрешения, убил в Саратовской области лося. Рашкину грозит до 5 лет лишения свободы.