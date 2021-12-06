Самым популярным видео на платформе YouTube в 2021 г. стало расследование Навального под названием «Дворец для Путина»

Самым популярным видео на платформе YouTube в уходящем году стало расследование оппозиционного политика Алексей Навального под названием «Дворец для Путина».

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видео, на основе наибольшего количества просмотров в русскоязычном сегменте сервиса. Ролик Навального с января набрал 119 миллионов. В видео утверждалось, что под Геленджиком специально для президента построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. В тройку лидеров также вошли шоу «Что было дальше?» и интервью журналиста Юрия Дудя с блогером Ивангаем. За этот ролик Дудь получил штраф за пропаганду наркотиков в интернете. Авторы рейтинга выделили в отдельный список видео музыкальных исполнителей. Одну из лидирующих позиций в нем занял рэпер Моргенштерн. Его клипом с названием «Дуло», который пользуется наибольшей популярностью у аудитории, заинтересовался даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Генерал обвинил Моргентшерна в торговле наркотиками.

Полный список лидеров годового рейтинга YouTube опубликовал на отдельной вкладке на главной странице сервиса.