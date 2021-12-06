Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде, в связи с чем ситуация на дорогах будет осложнена

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие сутки через Москву будет проходить сильный южный циклон, в связи с сильным снегопадом ситуация на дорогах будет сильно осложнена. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«К Москве, к центру европейской России в настоящее время перемещается циклон. Будет выход южного циклона, что принесет неблагоприятные условия погоды, которые будут связаны с выходом барического образования», — сказал он.

По словам Р.Вильфанда, ожидается в Москве во вторник, 7 декабря снегопад и сильный ветер до 15 м/с.

«В связи с перемещением циклона, воздушные массы теплые по своему определению, потому что они же сформированы на юге, будут при приближении к Москве трансформироваться. Кроме того, фронтальный раздел, теплый фронт будет проходить через Москву во второй половине ночи. Поэтому ночью температура -3, -5, к утру она начнет повышаться, и уже днем завтра температура будет около 1 градуса, а в южных районах Москвы даже до +3 градусов», — пояснил он.

По словам Р.Вильфанда, осадки продолжатся и в ночь со вторника на среду.

«Если ночью при отрицательных температурах будет снег, и даже сильный снег, к утру по оценкам высота снега увеличится до 4-7 см, а это проблема для транспорта. Затем днем этот снег будет переходить в мокрый снег, когда температура будет повышаться. Неблагоприятное сочетание условий, когда и сильный ветер, и снег, поэтому небольшая метель прогнозируется, а затем мокрый снег», — сказал синоптик.

Р.Вильфанд также отметил, что подтаявший днем во вторник снег в ночь на среду замерзнет и превратится в лед, что также приведет к сложной ситуации на дорогах.

«Поскольку завтра во второй половине дня осадки будут выпадать в виде мокрого снега, то он будет подтаивать на мостовых, а затем подмерзать за счет сильного ветра. И вот уже 8 числа прогнозируется не просто гололедица, а сильная гололедица, так как температура уже будет и ночью и днем отрицательная, и произойдет такое заметное обледенение поверхности дорог», — заключил он.