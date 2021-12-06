Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает излишним проверять творчество рэп-музыкантов из-за резких политических высказываний. В эфире «Эхо Москвы» новый альбом Oxxxymiron она назвала менее провокационным по сравнению с предыдущим.

«Этот немножко помягче, хотя в нем тоже есть такие мотивы, три песни, которые такие политизированные. Но я считаю, что обращать внимание на такие вещи в таком объеме не надо, потому что традиционно молодёжная провокационная песня, она всегда оппозиционна любой власти. Но на мой взгляд это все несерьезно с точки зрения реагирования на это государственных органов»

При этом Следственный комитет поступает правильно, проверяя музыку на предмет пропаганды наркотиков или насилия.