В отношении певца Филиппа Киркорова поступило 90 штрафов за нарушение правил дорожного движения

Теперь Таганский суд Москвы может арестовать его на 15 суток.

Общая сумма штрафов составляет почти 45 тысяч рублей. Какие именно правила были нарушены, в суде не сообщают, однако все нарушения датированы этим годом. По большинству протоколов уже просрочены даты платежей. Из-за этого суд может удвоить размер компенсации. Кроме того, Киркорова могут арестовать на 15 суток или приговорить к 50 часам обязательных работ.

Вместе с тем, защитник певца Александр Добровинский утверждает, что Киркоров правил дорожного движения не нарушал, да и сами штрафы уже оплачены. В интервью «Эху» Добровинский сказал, что его ждет самый быстрый в карьере суд.

Добровинский отметил, что проблема заключается в том, что по каким-то причинам из электронного реестра не убрали уже оплаченные штрафы. В свою очередь сам Филипп Киркоров в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил о намерении защищать свою деловую репутацию.

Киркоров добавил, что никогда не пытался скрывать штрафы, которые по его мнению, нормальны и случаются у всех.

Таганский суд Москвы уже назначил дату заседания. Слушания пройдут 14 декабря