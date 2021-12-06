Китай готов к ответным мерам, если политики в США продолжат призывать к бойкоту Олимпийских игр в Пекине

Как сегодня сказали в МИДе КНР, по сути, это политическая провокация.

Накануне телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о бойкоте Игр в китайской столице. До этого американский президент уклонялся от ответа на многочисленные вопросы журналистов на эту тему.

В поддержку бойкота выступала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвиняла Пекин в нарушении прав человека

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, тогда они проходили в СССР.

Игры в Пекине должны начаться 4 февраля.

