Файнэншл таймс о решение США поделиться разведданными с европейскими государствами

После беспрецедентного обмена американскими разведданными о военных приготовлениях Москвы союзники по ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена, что Россия может быть готова вторгнуться на Украину пишет Британская Файнэншл таймс.

Недели интенсивного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными, предназначенными для ближайших союзников, убедили прежде скептически настроенные столицы вроде Берлина, что Кремль может вскоре бросить войска на Украину. Благодаря этому поддержка серьезных санкционных угроз ради сдерживания Кремля окрепла.

На запланированном на вторник видеосаммите Джо Байден предостережет Владимира Путина от любого вторжения при полной поддержке ответных мер со стороны НАТО и ЕС, сообщили представители европейской безопасности и обороны.

Решение США поделиться разведданными с европейскими государствами и выступить с публичными предупреждениями подпитывается надеждой Вашингтона, что, заручившись западной поддержкой санкций, он донесет до Москвы цену любой агрессии. Подробности санкций и других контрмер все еще обсуждаются.

По словам четырех чиновников, нехарактерный масштаб обмена разведданными продиктован первоначальным нежеланием ряда европейских союзников считать утверждения США о российской подготовке к вторжению заслуживающими доверия.

Раскрытие прежде засекреченных подробностей началось в начале ноября в преддверии встречи министров НАТО на прошлой неделе, отмеченной дискуссиями об Украине. Благодаря разведданным, главной темой стала не истинность догадок как таковая, а меры дальнейшего сдерживания.

«Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи, — сказал второй чиновник. — Мы были удивлены этим разведывательным пробелом — как и почему США увидели то, чего не видели мы».

Некоторые государства ЕС и члены НАТО, призвавшие к диалогу с Москвой вместо конфронтации, сочли деэскалацию свидетельством того, что Россия не пойдет на полномасштабное вторжение, если ее не провоцировать. Однако американские разведданные о недавней переброске войск изменила эту оценку.

Файнэншл таймс, ссылаясь на источники в ЕС, утверждает что некоторые европейские государства, которые раньше трактовали путинские шаги не так, как США, теперь передумали.