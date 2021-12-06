Белоруссия объявила об ответных санкциях против стран, которые ранее ввели свои ограничения в отношении Минска

Новые запреты, как сообщили в республиканском МИДе, коснутся, в первую очередь, ввоза нескольких категорий товаров. Помимо этого Минск намеревается ввести санкции в отношении авиаперевозчиков из стран Евросоюза, а также Великобритании. Кроме того, он расширил списки лиц, кому запрещен въезд в Белоруссию.

В опубликованных заявлениях пока не приводится конкретика. В частности, не ясно, какие именно товары нельзя будет ввозить из стран, которые ввели санкции против Минска, а также какие именно ограничения грозят западным авиакомпаниям. Вместе с тем, в белорусском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что тем самым республика будет отвечать на, как там выразились, давление, направленное «на подрыв суверенитета» страны. В Минске также сообщили, что готовы отменить ответные санкции в случае, если западные страны «вернутся на путь конструктивного сотрудничества».

Об ограничениях Белоруссия объявила на фоне действий ЕС, который ввел в действие пятый пакет санкций против 17 физических лиц и 11 организаций. США, в свою очередь, запретили операции с новыми государственными долговыми бумагами республики со сроком погашения более 90 дней.

Между тем белорусский политолог Дмитрий Болкунец ранее выразил мнение, что правитель страны Александр Лукашенко не сможет предпринять ничего существенного в отношении западных стран.

Сам Лукашенко этим утром сказал, что в санкциях в отношении Минска нет ничего хорошего, но, как он выразился, «сложить руки и умирать причин нет».

Отношения между Белоруссией и западными странами обострились после прошедших в республике в августе прошлого года президентских выборов, победителем которых с результатом 80% был объявлен Лукашенко. Евросоюз их итоги не признает. На ситуацию повлияла и принудительная посадка в Минске самолета компании RyanAir весной этого года.