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18:07, 06 декабря 2021

В России официально подтверждены первые два случая заражения новым омикрон-штаммом

В Роспотребнадзоре сообщили, что оба пациента находились в обсерваторе, куда направляют всех прибывающих из ЮАР и сопредельных стран. У них был положительный ПЦР-тест, дополнительные исследования показали, что это именно омикрон-штамм. Одна из заразившихся, жительница Ярославской области Юлия Демина рассказала, что при первых симптомах подумала, что это обычная простуда. По ее словам, у нее невысокая температура, болит горло. Обследование проходят еще 9 человек. У них подтвержден коронавирус, однако пока неизвестно, каким именно вариантом инфекции они болеют. Сообщения о первом случае омикрона в России появились еще сегодня утром. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказывался комментировать непроверенную, по его словам, информацию о появлении в стране случаев заражения новым штаммом. Он также отмечал, что подготовлены предложения по борьбе с распространением омикрона. Москва уже ограничила въезд из ряда африканский государств, включая ЮАР, а также из Гонконга. Прибывающие из этих стран должны пройти двухнедельный карантин. Помимо этого, сокращается срок действия результатов ПЦР-тестирования с трех до двух суток. В настоящее время причин вводить дополнительные меры эксперты не видят. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что Институт Гамалеи уже занимается исследованием патогенности этого варианта вируса. Результаты планируют опубликовать через две недели. В Роспотребнадзоре отвергают слухи о неэффективности вакцинации против нового штамма. Об этом рассказал руководитель группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Камиль Хафизов.

Хафизов все же допустил, что иммунитет к омикрону у ранее переболевших коронавирусом может быть несколько снижен.

Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса были выявлены в ЮАР в ноябре. Затем инфекцию нашли еще почти в 40 странах.

Врач, эксперт по лабораторной диагностике Александр Соловьев уверен, что новый штамм коронавируса будет довольно активно распространяться в России, — об этом он рассказал в эфире Эха Екатеринбурга По словам Соловьева, еще недостаточно данных о том, насколько омикрон опаснее дельта-штамма.  

Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии смертей после заражения омикроном.   Правительственные структуры тщательно следят за эпидемиологической ситуацией в России, — уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. В интервью Эху он сказал, что до соответствующих распоряжений все туристические направления будут открыты для россиян

Дмитрий Горин призывает туристов не опираться на оценки и прогнозы экспертов, а доверять официальной информации. Новый штамм коронавируса омикроне окажет такого негативного влияния на экономику, как было в начале пандемии, — считает экономист Константин Сонин.

Константин Сонин считает темпы вакцинации в России крайне низкими. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончались менее 1200 человек.



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