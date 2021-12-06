В РСТ заявили, что до соответствующего распоряжения все туристические направления будут для россиян открыты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал в эфире «Эха Москвы», что правительственные структуры тщательно следят за эпидемиологической ситуацией в мире, и до соответствующих распоряжений все туристические направления будут открыты для россиян.

«На данный момент никаких запретов и ограничений для путешествий, кроме стран, с которыми приостановлено регулярное воздушное сообщение, нет. Как раз организованные путешественники через туроператоров и турагентства отправляются в страны, в которых согласовано открыты оперативные штабы правительства РФ, и это популярные направления, куда летают и чартерные рейсы», — сказал Д.Горин.

Вице-президент РСТ призвал туристов не опираться на оценки и прогнозы экспертов, а доверять лишь официальной информации российских властей.

«У нас фактически не закрывались направления с учетом эпидемиологической обстановки. Сейчас как раз информационный фон. Нужно учитывать, что он формируется исходя из неких мнений неких экспертов. Наверное, лучше доверять мнению оперативного штаба, Роспотребнадзора, Ростуризма, МИД РФ — только эти ведомства полномочны делать какие-либо заявления, в том числе принимать решения», — подчеркнул он.