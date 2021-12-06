В Германии все будущие участники правительства одобрили коалиционный договор

Члены партии Зеленых сделали это вслед за социал-демократами и либералами. Об этом со ссылкой на трансляцию немецких телеканалов сообщает агентство ТАСС. В голосовании, которое шло с позапрошлой недели, приняли участие больше половины членов партии, большинство из них проголосовали «за».

Коалиционный договор должен быть подписан завтра, новое правительство могут привести к присяге в среду.

