Папа Римский сообщил о возможной встрече с патриархом Кириллом

По словам главы Католической церкви, на следующей неделе к нему приедет руководитель отдела Внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Илларион, чтобы согласовать детали. Папа Римский, отвечая на вопрос агентства ТАСС, сказал, что для переговоров даже готов приехать в Москву.

Предыдущая встреча предстоятелей, первая после Великого церковного раскола, когда Католическая и Православная церкви полностью разделились, состоялась в Гаване в начале 2016 года.