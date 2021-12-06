Бойца смешанных единоборств, задержанного за нарушение ПДД в Москве, постановили выдворить из России

Соответствующее решение принял Останкинский суд,— сообщает агентство РИА Новости Уроженца Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева также оштрафовали на пять тысяч рублей.
По данным столичной госавтоинспекции, при задержании у нарушителя не оказалось российских прав и ОСАГО. По данным полиции, водитель ранее на своем автомобиле лихачил в Лефортовском тоннеле, записывал это на видео и выкладывал в интернет.
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Соответствующее решение принял Останкинский суд,— сообщает агентство РИА Новости Уроженца Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева также оштрафовали на пять тысяч рублей.