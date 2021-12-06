Авторам экспозиции в доме культуры Москвы ГЭС-2 запретили использовать слово «бог» в названии одного из перформансов

Перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона носит название «God, Moscow», что дословно переводится как «бог, Москва». Однако посетители выставки, среди которых оказалась участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, обратили внимание, что на стенде наименование акции изменили на просто «Без названия». Певица разместила фото с разницей переводов на своей странице в социальной сети Instagram. На её вопрос к смотрителям о причинах такого перефраза, те ответили, что слово «бог» им писать запретили. Кто это сделал, неясно.

Алехина также продемонстрировала фрагмент перформанса, который, по ее словам, состоит из того, что художник в образе старомодного эстрадного певца на протяжении шести часов вместе с оркестром поет строчку «печаль победит счастье» и пьет шампанское.

В пресс-службе «ГЭС-2» на вопрос о различиях в переводе названия пока не ответили.