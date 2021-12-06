Источником заражения большинства россиян штаммом коронавируса дельта мог стать один человек

К этому выводу пришли российские ученые. Один из авторов исследования , профессор Сколковского института науки и технологии Георгий Базыкин, написал об этом в Facebook.

В середине года во многих странах мира штамм дельта стал массово вытеснять другие существующие варианты коронавируса. В частности, из-за его распространения этой осенью в России начался новый всплеск заболеваемости.

Между тем, в ноябре в Южной Африке начал распространяться новый штамм, омикрон. Сегодня стало известно о том, что по меньшей мере два человека, зараженных этой разновидностью коронавируса, выявлены в России.