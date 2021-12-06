В Узбекистане запретили проводить фестиваль TikTok-фест

Он должен был пройти в конце декабря на Ледовой арене в Ташкенте. Среди участников были заявлены российские и украинские видеоблогеры и музыканты.

Сегодня местная пресса со ссылкой на организаторов внезапно сообщила об отмене мероприятия. В Министерстве культуры Узбекистана запросы, касающиеся фестиваля переадресовали в МВД и к местным исполнительным органам. При этом в ведомстве считают, что TikTok-фест не соответствует национальному менталитету и негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи.

Этим летом в стране заблокировали TikTok, Twitter и ВКонтакте.

