YouTube назвал расследование Навального «Дворец для Путина» самым популярным видео этого года в России

Ролик был опубликован вскоре после возвращения оппозиционного политика в Россию из Германии и задержания в аэропорту Шереметьево. На сегодняшний день у него около 120 миллионов просмотров.

На втором месте в списке самых популярных эпизод шоу «Что было дальше?» с участием актеров Антона Лапенко и Алексвандра гудкова. На третьем — интервью Юрия дудя с блогером Ивангаем.

