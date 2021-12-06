Роскосмос может сорвать сроки исполнения государственных контрактов из-за дефицита кислорода

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект постановления, это объясняется тем, что поставки, предназначенные для госкорпорации перенаправляют в медицинские организации для борьбы с коронавирусом.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что испытание ракетных двигателей на Воронежском предпрятии на время приостановят, а сэкономленный кислород передадут больницам.

