Следователь МВД, из-за которого в колонию вместо виновного человека попал его брат, получил 5 с половиной лет

Следователь МВД, из-за которого в колонию вместо виновного человека попал его брат, получил пять с половиной лет заключения. Как сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области, Тахира Гюльахмедова признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.