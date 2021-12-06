Следователь МВД, из-за которого в колонию вместо виновного человека попал его брат, получил 5 с половиной лет

Следователь МВД, из-за которого в колонию вместо виновного человека попал его брат, получил пять с половиной лет заключения. Как сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области, Тахира Гюльахмедова признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.
2021-12-06T16:32:59+03:00
2021-12-06T16:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 06 декабря 2021
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