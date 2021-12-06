Белорусская милиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта в Минске

По версии силовиков, преступная группа стоит за нападением на отдел МВД, совершенный в середине августа. Тогда на его территорию бросили бутылку с зажигательной смесью. Ведомство утверждает, что подозреваемые – активные участники одного из деструктивных телеграм-каналов. Они снимали свои акции на видео и получали за это вознаграждение.

В августе прошлого года в Белоруссии начались массовые акции протеста после того, как Центризбирком объявил об очередной победе Александра Лукашенко на президентских выборах.

