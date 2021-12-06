Киркорову не грозит арест, поскольку он не имеет неоплаченных штрафов ГИБДД – адвокат

«Филипп давно заплатил эти деньги. Кстати, он не водит машину, ее водит водитель, чтобы 85 тысяч по ошибке не сняли. У нас есть все доказательства того, что он давно это заплатил. Ему ничего не будет. Предъявим документы в суде, и на этом все закроется», — сказал адвокат.

Судебное заседание назначено на 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Киркорову грозит административный арест на срок до 15 суток из-за неуплаты в положенный срок штрафов, наложенных ГИБДД.