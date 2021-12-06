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16:03, 06 декабря 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании S7 в Иркутске

Лайнер, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, подвергся сильному обледенению.
Следственный комитет будет вести дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает агентство ТАСС. Как сообщает ведомство, проверка подтвердила, что после вылета Аэробус А321 подвергся сильному обледенению, а вскоре у него отказали приборы, в том числе показывающие скорость и высоту. В S7 на фоне разбирательства, между тем, решили временно отстранить экипаж воздушного судна. При этом такие действия в перевозчике называют стандартными.
Сам инцидент произошел на прошлой неделе. В результате неполадок, возникших на борту самолета, в лайнере отключился автопилот, и сажать самолет в Иркутске летчикам пришлось в ручном режиме. Одной из причин предположительно могла стать некачественная противообледенительная обработка воздушного судна, летевшего в Новосибирск из Магадана. На борту находились около 200 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

О своем расследовании инцидента сегодня объявила и Росавиация.


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