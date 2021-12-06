Белорусские власти запретили ввоз ряда продуктов в страну из государств, которые ранее применяли санкции

Постановление будет подписано уже в ближайшее время, говорится в заявлении белорусского МИДа. При этом пока не называются ни сами страны, против которых направлены санкции, ни наименования продуктов, ввоз которых будет запрещен.

В качестве ответа на санкции со стороны ЕС, Минск также расширил список лиц, чей въезд на территорию республики нежелателен. Как отмечают в дипломатическом ведомстве, в нем оказались люди, которые постоянно пытаются дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественности. Однако на этом список ответных мер не заканчивается. В ближайшее время Минск озвучит и ограничительные меры к авиакомпаниям из стран ЕС и Великобритании. В МИДе последние действия Европы назвали недобросовестной конкуренции.

Ранее ЕС ввел ограничения в отношении почти 20 физических лиц и более 10 белорусских организаций. Кроме того, американский Минфин включил в санкционный список более 30 физических и юридических лиц, а также наложил санкции на три воздушных судна. К аналогичным мерам прибегли Великобритания и Канада.

В качестве одной из самых существенных мер по борьбе с санкциями Запада в Минске назвали реализацию программ Союзного государства.