У двух россиян, которые вернулись из ЮАР, подтвержден омикрон-штамм коронавируса

Это подтвердил Роспотребнадзор. Обследование других пациентов продолжается, — подчеркивают в ведомстве. Всего ковид выявили у 10 граждан, которые приехали из ЮАР и других африканских стран.

Специалисты отмечают, что омикрон-штамм очень заразен