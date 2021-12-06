Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за вторник и среду

На столицу идет мощный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра он начнется около 6-ти утра завтра. При этом температура будет колебаться от минус 3-х до плюс 1-го градуса. На дорогах будет скользко. Из-за неблагоприятных погодных условий повышенный уровень опасности будет действовать как минимум до вечера вторника.