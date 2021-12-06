В Кремле назвали победу на Кубке Дэвиса знаковым событием для российского тенниса

Отечественная команда третий раз в своей истории стала победителем этого турнира. Теннисист Андрей Рублев в интервью телеканалу звезда признался, что победа над хорватами со счетом 2:0 имеет огромное значение для сборной.

Рублев напомнил, что в этом году у российских теннисистов было много значимых побед.