На певца Филипа Киркорова составили около сотни протоколов за неуплату штрафов за нарушения ПДД

Материалы уже переданы в Таганский районный суд Москвы. За что именно был оштрафован артист, в пресс-службе инстанции не сообщили, подчеркивая только, что протоколы об административных правонарушениях были составлены в течение этого неполного года. Общая сумма санкций составляет около 45 тысяч рублей. За их неуплату Филиппу Киркорову может грозит до 15 суток ареста либо обязательные работы на срок до 50 часов. Артист также должен будет оплатить штрафы в двукратном размере. Юрист Александр Добровинский сообщил агентству ТАСС, что певец очень удивился, узнав о судебном разбирательстве. По его словам, все полученные им ранее дорожные штрафы были оплачены в срок. Добровинский уверен, что слушания по этому делу станут самыми короткими в его карьере.

Судебное заседание было назначено на 14 декабря.