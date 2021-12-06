Семья американца Пола Уилана надеется, что его освобождение станет одной из тем переговоров Байдена и Путина

Семья осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана надеется, что его освобождение станет одной из тем переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Родственники рассчитывают, что президент США будет настаивать на этом, — передает агентство Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден будут завтра обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений и главные мировые проблемы.

Переговоры президентов России и США пройдут в формате видеоконференции.