В России выявлены первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон»

Его обнаружили у россиян, вернувшихся из Южно-Африканской республики.

Штаммом «омикрон», по данным Роспотребнадзора, заболели как минимум два человека. Ранее они были помещены в обсерватор вместе с еще восемью гражданами, которые вернулись из ЮАР и соседних стран и у которых был выявлен коронавирус. Эксперты в настоящий момент определяют штаммы вируса, которыми заразились другие пассажиры.

Таким образом, Россия пополнила список из почти 40 стран, в которых уже выявлен «омикрон». Ранее же Москва ввела ограничения в связи с появлением нового варианта ковида. В конце ноября она ограничила въезд в страну из ЮАР и некоторых других государств в Южной Африке, а также из Гонконга. А позднее Россия ввела обязательный двухнедельный режим изоляции для тех, кто въезжает из стран с наиболее высоким риском заражения «омикроном». Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен с 72 до 48 часов.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» были выявлены в Южной Африке в конце ноября. Специалисты не исключают, что этот вариант обладает большей заразностью и способен преодолевать защиту, выработанную вакцинами. При этом в ВОЗ отмечают, что пока в мире не зафиксировано ни одного случая смерти от «омикрона».