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14:36, 06 декабря 2021

Силовики не должны проверять творчество рэп-музыкантов, которые выступают с политическими высказываниями, – Драпеко

Силовые структуры не должны проверять творчество рэп-музыкантов, которые выступают с резкими политическими высказываниями, – считает первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко. В эфире «Эха Москвы» она назвала новый альбом Оксимирона не столь провокационным.
При этом Драпеко считает, что Следственный комитет поступает правильно, проверяя музыку на пропаганду насилия или наркотиков.

Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение проверить творчество рэперов Оксимирона и Нойз МС после обращения блогера Дмитрия Якушева. Последний сказал «Эху», что это была шутка.
Якушев отметил, что Следственный комитет в любом случае нашел бы повод для проверки творчества рэперов.


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